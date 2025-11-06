Projection du film Le silence de la mer

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 15:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Projection du film Le silence de la mer de Pierre Boutron, 2004.

Avec Michel Galabru, Julie Delarme, Thomas Jouannet, Marie Bunel.

.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 88 49 jean-paul.homps@orange.fr

English :

Screening of Le silence de la mer by Pierre Boutron, 2004.

With Michel Galabru, Julie Delarme, Thomas Jouannet, Marie Bunel.

German :

Vorführung des Films Le silence de la mer von Pierre Boutron, 2004.

Mit Michel Galabru, Julie Delarme, Thomas Jouannet, Marie Bunel.

Italiano :

Proiezione del film Le silence de la mer di Pierre Boutron, 2004.

Con Michel Galabru, Julie Delarme, Thomas Jouannet, Marie Bunel.

Espanol :

Proyección de la película Le silence de la mer de Pierre Boutron, 2004.

Con Michel Galabru, Julie Delarme, Thomas Jouannet, Marie Bunel.

L’événement Projection du film Le silence de la mer Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Loire Semène