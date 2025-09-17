Projection du film « Le sommet des dieux » Nouméa
Projection du film « Le sommet des dieux » Nouméa mercredi 17 septembre 2025.
Projection du film « Le sommet des dieux »
Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie
À l’occasion du dernier mois de la thématique “Montagnes au cœur”, le public est invité à découvrir ou redécouvrir ce film français d’animation réalisé en 2021 par Patrick Imbert, d’après le manga de Jirô Taniguchi et Baku Yumemakura.
English :
To mark the final month of the « Mountains in the Heart » theme, audiences are invited to discover or rediscover this 2021 French animated film by Patrick Imbert, based on the manga by Jirô Taniguchi and Baku Yumemakura.
German :
Anlässlich des letzten Monats des Themenschwerpunkts « Berge im Herzen » ist das Publikum eingeladen, diesen französischen Animationsfilm von Patrick Imbert aus dem Jahr 2021 nach dem Manga von Jirô Taniguchi und Baku Yumemakura zu entdecken oder wiederzuentdecken.
Italiano :
In occasione dell’ultimo mese del tema « Montagne nel cuore », il pubblico è invitato a scoprire o riscoprire questo film d’animazione francese realizzato nel 2021 da Patrick Imbert, basato sul manga di Jirô Taniguchi e Baku Yumemakura.
Espanol :
Con motivo del último mes del tema « Montañas en el corazón », se invita al público a descubrir o redescubrir esta película de animación francesa realizada en 2021 por Patrick Imbert, basada en el manga de Jirô Taniguchi y Baku Yumemakura.
