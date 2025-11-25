Projection du film Le village qui voulait replanter des arbres Médiathèque Youenn Gwernig Pont-de-Buis-lès-Quimerch

Projection du film Le village qui voulait replanter des arbres

Médiathèque Youenn Gwernig 7 Rue Albert Louppe Pont-de-Buis-lès-Quimerch Finistère

Dans le cadre de la 26ème édition du mois du documentaire, le film Le village qui voulait replanter des arbres sera projeté le mardi 25 novembre à 20h à la médiathèque Youenn Gwernig et suivie d’un débat.

La réalisatrice, Brigitte Chevet, sera présente à la projection.

Lien vers la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=q5_3DTWbeQE

Synopsis :

Dans un village breton, la municipalité lutte contre la dégradation de l’eau en replantant des haies arrachées il y a 50 ans.

Léa Le Gentilhomme exerce un nouveau métier, celui de technicienne bocage elle replante des haies sur le territoire de la Roche aux fées, en sud Bretagne. Des haies massivement arrachées il y a 50 ans, lors du remembrement. Décidé pour favoriser l’agriculture moderne, intensive et mécanisée, il a radicalement transformé la campagne française trois arbres sur quatre abattus, le cycle de l’eau, des sols et de la biodiversité bouleversés. À travers le travail de Léa et du village de Martigné-Ferchaud, ce film raconte la nécessité actuelle à replanter, et ses difficultés. La profession agricole est-elle prête à retrouver ses haies ?

Coproduction Talweg Production France Télévisions, les chaines locales et Public Sénat, avec le soutien de la Région Bretagne et de la Procirep. .

Médiathèque Youenn Gwernig 7 Rue Albert Louppe Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 04 38

