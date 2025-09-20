Projection du film « L’Epée ou le gant de velours » 5 place des Tilleuls 01420 Chanay Chanay

Projection du film « L’Epée ou le gant de velours » Samedi 20 septembre, 20h30 5 place des Tilleuls 01420 Chanay Ain

50 places maximum, entrée au chapeau (vous donnez ce que vous voulez, si vous le voulez) au bénéfice des associations organisatrices.

Le samedi 20 septembre, à 20h30, venez clôturer en beauté notre fête médiévale avec la projection du film médiéval et local « L’Epée ou le gant de velours », tourné en grande partie à Corbonod et en Chautagne. Fête médiévale en accès libre, entrée de la projection au chapeau.

© Carine Bonhomme / association Les Pierres de Chanay