Projection du film Les Agrofrangins Rond-point de la fusée Chabeuil

Projection du film Les Agrofrangins

Rond-point de la fusée Magasin Bio Court-circuit, Chabeuil Drôme

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

L’Arrosoir, association culturelle du magasin Court-circuit de Chabeuil, organise la projection du film Les Agrofrangins suivi d’un échange avec le réalisateur et les producteurs du magasin.

Rond-point de la fusée Magasin Bio Court-circuit, Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 30 95

English :

L’Arrosoir, the cultural association of the Court-circuit store in Chabeuil, is organizing a screening of the film Les Agrofrangins , followed by a discussion with the director and the store’s producers.

German :

L’Arrosoir, der Kulturverein des Ladens Court-circuit in Chabeuil, organisiert die Vorführung des Films Les Agrofrangins mit anschließendem Austausch mit dem Regisseur und den Produzenten des Ladens.

Italiano :

L’Arrosoir, l’associazione culturale del negozio Court-circuit di Chabeuil, organizza la proiezione del film Les Agrofrangins , seguita da un dibattito con il regista e i produttori del negozio.

Espanol :

L’Arrosoir, la asociación cultural de la tienda Court-circuit de Chabeuil, organiza la proyección de la película Les Agrofrangins , seguida de un coloquio con el director y los productores de la tienda.

