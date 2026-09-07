Projection du film : Les Chaillées de l’enfer de Léo Boudet, Espace Culturel Eole, Craponne

Informations pratiques

Projection du film : Les Chaillées de l’enfer de Léo Boudet Dimanche 20 septembre, 18h00 Espace Culturel Eole Rhône

Tarif préférentiel de 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Projection du film Les Chaillées de l’enfer de Léo Boudet.

Projection en présence d’un membre de l’équipe du film

Séance le dimanche 20 septembre à 18h, ouverture de la billetterie au guichet 30 minutes avant le début de la séance.

Espace Culturel Eole 16 rue centrale 69290 Craponne Craponne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478579434 https://espacecultureleole-craponne.fr/ Depuis 1994, l’Espace culturel Eole s’est inscrit avec le temps, comme un lieu incontournable dans le paysage culturel de la ville et de la Métropole de Lyon. C’est un véritable lieu de rencontres, d’échanges, de transmission et de découvertes artistique grâce à sa programmation éclectique et accessible (théâtre, musique, cirque, danse, théâtre d’objets, marionnettes…). L’Espace culturel Eole s’adresse à tous les publics : tout-petits, enfants, adolescents, adultes, familles, groupes et scolaires…

Chaque nouvelle saison, grâce à ses nombreux partenariats, son programme de conférences et l’accueil d’expositions, l’Espace culturel Eole permet de s’adresser à un public très large et offre la possibilité de découvrir de nombreux artistes toute discipline confondue. La salle de spectacle, parfaitement équipée et chaleureuse, est à taille humaine et peut accueillir jusqu’à 344 spectateurs.

L’Espace culturel c’est aussi un cinéma de proximité « Cin’Eole » classé art et essai depuis 2021 qui vous accueille les mercredis, vendredis et dimanches ainsi que sur des séances supplémentaires pendant les vacances scolaires à destination des enfants et accueille aussi les scolaires. Il participe à de nombreux événements cinématographiques (Festival Lumière, Festival Télérama, Festival Toiles de mômes…). Des films grand public et/ou d’art et d’essai sont diffusés à des tarifs très attractifs et dans des conditions d’accueil des plus pratiques et appréciables (stationnement de proximité et fauteuils confortables).

L’Espace culturel Eole vous invite sur son site internet dédié, où vous trouverez la programmation, les événements passés et à venir, et les nombreuses activités proposées par le service culturel, ainsi que la possibilité de louer la salle en fonction de sa disponibilité.

La culture est proche de chez vous et accessible, profitez-en ! En voiture

12 km depuis la place Bellecour .

Parking extérieur gratuit – zone bleue.

En bus

A partir de Gorge de Loup, Métro Ligne D :

C22 et C24 : Craponne Centre

C22E : Craponne 11 novembre

247 : Craponne Bergeron

Projection du film Les Chaillées de l’enfer de Léo Boudet.

© Léo Boudet