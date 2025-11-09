Projection du film Les Dentellières Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire

Projection du film Les Dentellières

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Projection du film Les dentellières en présence de la réalisatrice Marie Angze Gorbawersky. Dans le cadre de l’exposition de dentelles et broderies d’ici et d’ailleurs au Logis de Plaisance de Barbezieux les 11 et 12 novembre 2025.

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 13 34 les-bonimenteurs@orange.fr

English : Projection du film Les Dentellières

Screening of the film ‘Les dentellières’ (The Lace Makers) in the presence of director Marie Angze Gorbawersky. As part of the lace and embroidery exhibition ‘d’ici et d’ailleurs’ (from here and elsewhere) at the Logis de Plaisance in Barbezieux on 11 and 12 November 2025.

German : Projection du film Les Dentellières

Vorführung des Films Les dentelles (Die Spitzenmacherinnen) in Anwesenheit der Regisseurin Marie Angze Gorbawersky. Im Rahmen der Ausstellung von Spitzen und Stickereien d’ici et d’ailleurs im Logis de Plaisance in Barbezieux am 11. und 12. November 2025.

Italiano : Projection du film Les Dentellières

Proiezione del film Les dentellières alla presenza della regista Marie Angze Gorbawersky. Nell’ambito della mostra di pizzi e ricami d’ici et d’ailleurs presso il Logis de Plaisance di Barbezieux l’11 e il 12 novembre 2025.

Espanol : Projection du film Les Dentellières

Proyección de la película Les dentellières en presencia de la directora Marie Angze Gorbawersky. En el marco de la exposición de encajes y bordados d’ici et d’ailleurs en el Logis de Plaisance de Barbezieux los días 11 y 12 de noviembre de 2025.

