Projection du film « Les Enfants du Paradis » aux Studios de la Victorine Dimanche 21 septembre, 19h00 Studios de la Victorine Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-21T19:00:00 – 2025-09-21T22:30:00

À l’occasion de la nouvelle édition nationale des Journées du Patrimoine placées cette année sous le thème « Patrimoine architectural », les Studios de la Victorine ouvrent leurs portes au grand public.

La Cinémathèque de Nice vous propose d’y (re)découvrir – sur un des prestigieux plateaux de tournage – l’un des films emblématiques des studios niçois : Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. Tourné aux Studios de la Victorine entre août 1943 et juin 1944, le décorateur Alexandre Trauner y reconstruisit l’impressionnant « Boulevard du crime » parisien.

Accès gratuit dans la limite des places disponibles. Réservations obligatoires

Places de parking gratuites disponibles en quantité limitée. Privilégiez les transports en commun (TER, Tramway) et le covoiturage.

Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé © 1945 – PATHE PRODUCTION