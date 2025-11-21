Projection du film : Les esprits libres Espace Gisèle Le Bars Landudec Vendredi 21 novembre, 20h00 Entrée libre

Les Esprits Libres, c’est l’histoire d’une folle aventure montrant qu’un autre soin est possible.

Le film documentaire raconte une expérimentation inédite où patients atteints de la maladie d’Alzheimer et soignants se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique faite de théâtre, de musique et de poésie.

Dans cette grande maison ouverte à Loctudy, l’accompagnement prend une tout autre forme : plus de blouses blanches ni de couloirs aseptisés mais des esprits libres et bien vivants. Les résidents retrouvent leur autonomie, leur créativité et du lien social.

Fort, touchant, drôle aussi, sans nier les difficultés, il contribue à démystifier la maladie d’Alzheimer, il interroge sur la question du grand âge, de l’Ehpad de demain, évoque l’art-thérapie, les solutions non-médicamenteuses, le vivre-ensemble, l’intergénérationnel. Autant de choses simples à mettre en place et qui transforment la vie de nos aînés trop souvent en détresse ou en situation de grande fragilité.

Cette action a lieu à l’espace Gisèle Le Bars de Landudec dans le cadre de la résidence En Voyage !, porté par la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden, la Bibliothèque du Finistère, les communes et leurs partenaires.

Gratuit, entrée libre.

Contact : bibliothèque de Landudec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T21:30:00.000+01:00

1

02 98 91 50 45 07 43 36 41 49 bibliotheque@landudec.bzh

Espace Gisèle Le Bars rue de la mairie 29710 Landudec Landudec 29710 Finistère