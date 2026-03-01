Projection du Film LES FRAGMENTS D’ANTONIN Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon
Projection du Film LES FRAGMENTS D’ANTONIN Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon vendredi 20 mars 2026.
Projection du Film LES FRAGMENTS D’ANTONIN
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 23:00:00
Date(s) :
2026-03-20
L’asso Culture & Loisirs vous convie à la projection du film Les Fragments d’Antonin de Gabriel Le Bomin.
.
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 53 39 53 abbrissiaud@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Culture & Loisirs association invites you to a screening of Gabriel Le Bomin?s film Les Fragments d?Antonin .
L’événement Projection du Film LES FRAGMENTS D’ANTONIN Montségur-sur-Lauzon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes