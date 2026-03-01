Projection du Film LES FRAGMENTS D’ANTONIN Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon

Projection du Film LES FRAGMENTS D’ANTONIN

Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 23:00:00

2026-03-20

L’asso Culture & Loisirs vous convie à la projection du film Les Fragments d’Antonin de Gabriel Le Bomin.

Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 53 39 53 abbrissiaud@gmail.com

English :

The Culture & Loisirs association invites you to a screening of Gabriel Le Bomin?s film Les Fragments d?Antonin .

