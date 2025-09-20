Projection du film Les Métamorphoses du Grand Palais de Stefan Cornic en présence du réalisateur Médiathèque Lucie Aubrac Vénissieux

Projection du film Les Métamorphoses du Grand Palais de Stefan Cornic en présence du réalisateur Samedi 20 septembre, 14h00 Médiathèque Lucie Aubrac Métropole de Lyon

À partir de 10 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Plongez au cœur de l’histoire fascinante du Grand Palais avec la projection exclusive du film Les métamorphoses du Grand Palais de Stefan Cornic. Découvrez les coulisses et les grands chantiers qui ont façonné ce monument emblématique à travers les époques. Produit par Kuiv en partenariat avec la Rmn – Grand Palais, France Télévisions, Museum TV et le CNC.

Médiathèque Lucie Aubrac 2/4, Avenue Marcel Hoüel, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 45 54 http://www.bm-venissieux.fr Médiathèque construite par Dominique Perrault, l’architecte de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand (Paris). Premier prix d’architecture lors du 21e Congrès Mondial des architectes en 2002 à Berlin. T4 et bus C12 : Marcel Hoüel-Hôtel de Ville

