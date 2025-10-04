Projection du film « Les mineurs » par Casimir Kielbasa Auditorium des Ateliers du Jour Montceau-les-Mines

Projection du film « Les mineurs » par Casimir Kielbasa Samedi 4 octobre, 10h30 Auditorium des Ateliers du Jour Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Venez découvrir ce film captivant réalisé par Casimir Kielbasa, présenté dans le cadre du Ciné Caméra Club. Une séance qui invite à explorer des histoires fortes et des univers visuels riches, pour un moment cinématographique unique.

Auditorium des Ateliers du Jour 56 quai jules chagot, Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 57 27 92 accès PMR, parking à proximité, arrêt de bus Quai de Gaulle (mon rézo), gare SNCF de Montceau-les-Mines à proximité

