Projection du film « Les mots qu’elles eurent un jour » Cinematheque Saint-Etienne Saint-Étienne

Projection du film « Les mots qu’elles eurent un jour » Samedi 20 septembre, 17h00 Cinematheque Saint-Etienne Loire

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Les mots qu’elles eurent un jour

Documentaire de Raphaël Pillosio, 2024

Durée : 84 minutes suivies d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve)

En 1962 Yann Le Masson filme la parole de militantes algériennes à leur sortie de prison en France. Plus de 50 ans après, alors que la bande son a disparu, Raphaël Pillosio part à la recherche de ces femmes. Un film-enquête qui raconte leur histoire silencieuse. Un film-essai sur le cinéma qui figure leur disparition, et pour toujours, les garde vivantes.

Séance présentée par Nabil Djedouani (Archives numériques du cinéma algérien) en présence du réalisateur (sous réserve)

Cette projection est programmée dans le cadre d’un itinéraire « En guerre d’Algérie ». Pour faire l’itinéraire complet, rendez-vous au Mémorial à 14h (visite de l’exposition) puis à la Comète à 16h (lecture théâtrale et sonore).

Cinematheque Saint-Etienne 20-24 rue Jo Gouttebarge-BP25 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 09 95 http://cinematheque.saint-etienne.fr

©JHR Films