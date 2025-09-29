Projection du film, Les Musiciens Ancienne halle Saint-Amand-en-Puisaye

Projection du film, Les Musiciens Ancienne halle Saint-Amand-en-Puisaye lundi 29 septembre 2025.

Projection du film, Les Musiciens

Ancienne halle 1 place du marché Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 20:30:00

fin : 2025-09-29 23:00:00

Date(s) :

2025-09-29

Projection du film, Les Musiciens. Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. .

Ancienne halle 1 place du marché Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 63 72 mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

English : Projection du film, Les Musiciens

German : Projection du film, Les Musiciens

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection du film, Les Musiciens Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-09-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !