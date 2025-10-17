Projection du film Les Oiseaux de Pluie Le Poteau vert Concarneau

Le Poteau vert Cineville Concarneau Finistère

Début : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Ce film aborde le thème de la perte d’un proche de manière originale et lumineuse. Sa particularité les oiseaux du film, utilisés en médiation animale dans les hôpitaux et les EHPAD, seront présents dans les salles de cinéma lors de l’événement.

La tournée compte 17 dates en France, dont une projection au Cinévillle de Concarneau. Notre objectif est de toucher un large public, notamment les personnes endeuillées ou en fin de vie, ainsi que les professionnels et associations locales travaillant sur ces sujets sensibles.

Réservation en ligne sur le site du cinéma .

Le Poteau vert Cineville Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 26 63 32 27

