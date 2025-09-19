Projection du film Les Peuples de l’Anneau de Fred Hilgemann Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Il y a 7 000 ans, dans le Golfe du Morbihan, l’homme néolithique du Mané-er-Hroëck est enterré avec un anneau taillé dans une roche extrêmement rare, le jade. D’où vient-il ? Que symbolisait-il pour les hommes du Vème millénaire ? Un archéologue Yvan Pailler se lance dans une enquête ethnoarchéologique sur les traces des peuples qui fabriquent et portent encore des anneaux en pierre.

Gratuit Sur inscription .

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

