Projection du film Les Peuples de l’Anneau de Fred Hilgemann Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac

Projection du film Les Peuples de l'Anneau de Fred Hilgemann
vendredi 19 septembre 2025
Médiathèque/Ludothèque Terraqué
26 Rue du Tumulus
Carnac
18:30:00
2025-09-19
Il y a 7 000 ans, dans le Golfe du Morbihan, l’homme néolithique du Mané-er-Hroëck est enterré avec un anneau taillé dans une roche extrêmement rare, le jade. D’où vient-il ? Que symbolisait-il pour les hommes du Vème millénaire ? Un archéologue Yvan Pailler se lance dans une enquête ethnoarchéologique sur les traces des peuples qui fabriquent et portent encore des anneaux en pierre.
Gratuit Sur inscription .
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
