Projection du film « Les rêveurs du val » Samedi 13 septembre, 17h00 Centre culturel Le Chaplin Yvelines

entrée libre

Début : 2025-09-13T17:00:00 – 2025-09-13T18:00:00

Fin : 2025-09-13T17:00:00 – 2025-09-13T18:00:00

Les rêveurs du Val est un film singulier, sans comédiens professionnels et avec un budget rikiki. C’est un film nécessaire, qui s’inscrit dans la continuité de mon parcours d’artisan réalisateur, de faiseurs d’images en banlieues et ailleurs.

Après avoir réalisé Danse avec la ville, un documentaire qui suit la compagnie de danse verticale Retouramont dans une cité en rénovation urbaine, le chorégraphe Fabrice Guillot, m’a proposer d’accompagner les danseurs dans leur résidence aux Val Fourré avec l’idée de faire une fiction.

J’ai rencontré la ribambelle d’enfants qui les attends et les suit à chacun de leurs passages dans le quartier. Pendant 2 ans, je me suis nourri de cette relation pour écrire une ossature scénaristique qui s’est étoffée et a pris forme au fur et à mesure de nos échanges avec les enfants.

Des parkings sous-terrains aux sommets des immeubles, de leur rencontre avec les danseurs de passages à l’appropriation des techniques aériennes, la complicité et la vitalité des enfants de la dalle nous enchante et nous propose une autre façon d’appréhender la cité.

Centre culturel Le Chaplin Place Mendès France Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Cie Retouramont – Fabrice Guillot danse verticale action culturelle

Géraud Pineau