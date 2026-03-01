Projection du film Les Rivières de Mai Hua

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Dimanche 8 mars à 18h Projection du film Les Rivières de Mai Hua

Une projection intimiste, un cadeau à s’offrir en ce 8 mars…

Entrée gratuite, réservation souhaitée.

Dimanche 8 mars à 18h Projection du film Les Rivières de Mai Hua.

Une projection intimiste, un cadeau à s’offrir en ce 8 mars…

Entrée gratuite, réservation souhaitée. .

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday March 8 at 6pm: Screening of Mai Hua’s film Les Rivières

An intimate screening, a gift for this March 8?

Free admission, booking essential.

L’événement Projection du film Les Rivières de Mai Hua La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-02-28 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN