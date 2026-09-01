Informations pratiques

Rodez

Projection du film « Les Roues de l’Avenir »

avenue Victor Hugo Cinméa CGR de Rodez Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, l’association Vélocité Rodez Aveyron vous donne rendez-vous le 16 septembre à 20 heures au CGR Rodez pour une projection du documentaire Les Roues de l’avenir.

À travers différents témoignages et initiatives, ce documentaire questionne la place du vélo dans nos villes et les transformations possibles de nos mobilités.

La projection sera suivie d’un temps d’échange et de débat autour de la place du vélo dans notre territoire.

Une soirée pour regarder, échanger et réfléchir ensemble à l’avenir de nos déplacements !

L’association Vélocité Rodez Aveyron a pour objectif de porter un nouveau regard sur le vélo comme instrument de mobilité. Venez pédaler avec nous et échanger ! 7 .

avenue Victor Hugo Cinméa CGR de Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

To celebrate European Mobility Week, the Vélocité Rodez Aveyron association invites you to join them on September 16 at 8:00 p.m. at the CGR Rodez for a screening of the documentary *Les Roues de l’avenir*.

L’événement Projection du film « Les Roues de l’Avenir » Rodez a été mis à jour le 2026-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)