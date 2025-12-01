Les verts pâturages (The Green Pastures)

Réalisé par Marc Connelly et William Keighley,

USA, 1936, 93 minutes.

Super-production hollywoodienne de 1936, Les verts pâturages propose une vaste fresque biblique, dans une lecture de l’Ancien Testament interprétée exclusivement par des acteur·ices noir·es, une audace pour l’époque. Dans une perspective historique, la MEP vous propose donc de revoir un classique, qui fut certes novateur dans le fait d’adopter un contexte afro-américain, empruntant notamment au Gospel, mais qui ne relève pas pour autant d’une réappropriation culturelle, la réappropriation culturelle étant un processus de reconquête artistique et identitaire par les protagonistes eux-mêmes. Or Les verts pâturages a été réalisé selon un point de vue blanc, et propose un imaginaire religieux afro-américain formaté, romancé, et quelque peu infantilisé. Le film n’en est pas moins un jalon, salué comme novateur par les uns, dénoncé par les autres pour ses intentions paternalistes, mais qui a sans doute permis à la pensée collective d’avancer

En écho à l’exposition de « Tyler Mitchell — Wish This Was Real », la MEP vous invite à découvrir le film « Les verts pâturages »

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14 €.

Public jeunes et adultes.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

