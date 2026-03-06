Projection du film Les Vieux Auditorium Clancier Limoges

Projection du film Les Vieux

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Ils sont de toutes origines et ont vécu près d’un siècle. Ils ont traversé les bouleversements de l’histoire. Ils sont drôles, émouvants, rebelles. Ils surprennent et émerveillent ceux qui les écoutent. Ce film est une invitation au voyage, à travers la France, à leur rencontre les vieux.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Claus Drexel.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

