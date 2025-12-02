Projection du film L’étranger de François Ozon Salle du Foyer Rural Nanton

Projection du film L’étranger de François Ozon

Salle du Foyer Rural Rue Saint-Hubert Nanton Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 18:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau, puis il reprend sa vie de tous les jours. Son voisin vient alors perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches, jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb. .

Salle du Foyer Rural Rue Saint-Hubert Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01

English : Projection du film L’étranger de François Ozon

L’événement Projection du film L’étranger de François Ozon Nanton a été mis à jour le 2025-12-02 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne