Projection du film Leurs champs du cœur CPIE Pays de Bourgogne Collonge-la-Madeleine

Projection du film Leurs champs du cœur

Gratuit

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Le CPIE organise un projection-débat autour du film Leurs champs du cœur , suivie d’un temps d’échanges. Une occasion d’écouter les témoignages des principaux acteurs de notre alimentation comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? C’est cette question apparemment insoluble qui sert de point de départ à un tour de France de 15 agriculteurs et agricultrices qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi.

A cœurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères, touchants.

Projection organisée dans le cadre du Festival Alimenterre, un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année.

Verre de l’amitié.

Film tout public, venez nombreux !

Pour les enfants Atelier cuisine (préparation d’un goûter) sur inscription auprès du CPIE avant le 13/11. .

CPIE Pays de Bourgogne 10, route de Morlet Collonge-la-Madeleine 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27 contact@cpie-pays-de-bourgogne.com

