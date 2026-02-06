Projection du film “ l’événement ” Cinéma Lutétia Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:30 – 16:30

Gratuit : non Billetterie du cinéma Tout public

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, découvrez le programme complet : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Cinéma Lutétia Bourg Saint-Herblain 44800

02 51 80 03 54 http://www.cine-lutetia.net https://www.saint-herblain.fr/agenda/projection-du-film-levenement/



Afficher la carte du lieu Cinéma Lutétia et trouvez le meilleur itinéraire

