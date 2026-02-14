Projection du film “ l’événement ”, Cinéma Lutétia, Saint-Herblain

Projection du film “ l’événement ” Samedi 28 mars, 14h30 Cinéma Lutétia Loire-Atlantique

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, découvrez le programme complet : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Cinéma Lutétia 18 Rue des Calvaires, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez ce film réalisé en 2021 par Audrey Diwan droit femme