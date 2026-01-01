Projection du film L’homme de Rio Wingen-sur-Moder

Projection du film L’homme de Rio

Adrien Dufourquet, jeune soldat, voit sa fiancée Agnès Villermosa enlevée par des inconnus. Peu après, une précieuse statuette brésilienne est volée au musée de l’Homme. Sans hésiter, Adrien se rend à Rio de Janeiro pour secourir Agnès. Il la retrouve, mais elle est de nouveau kidnappée par le professeur Catalan, qui a dérobé la statuette à un riche homme d’affaires. Adrien se lance alors à sa poursuite dans la forêt amazonienne. Une comédie d’aventures française portée par un Jean-Paul Belmondo magistral. .

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56 mjc.wingensurmoder@sfr.fr

English :

Adrien Dufourquet travels to Rio to rescue his kidnapped fiancée Agnès, when a precious Brazilian statuette is stolen. Between chases, traps and adventures in the Amazon rainforest, he battles Professor Catalan to free her.

