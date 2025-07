Projection du film l’homme qui voulait savoir Hélicoop Le Saulcy

Projection du film l'homme qui voulait savoir Hélicoop Le Saulcy samedi 20 septembre 2025.

Projection du film l’homme qui voulait savoir

Hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journée Européennes du Patrimoine venez assister à la projection du film documentaire « L’homme qui voulait savoir » à Hélicoop.

Un film poignant de Robin Hunzinger réalisateur passionné d’histoire et enraciné dans le territoire.Tout public

Hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr

English :

On the occasion of European Heritage Days, come to Hélicoop for a screening of the documentary film « L’homme qui voulait savoir » (The Man Who Wanted to Know).

A poignant film by Robin Hunzinger, a director with a passion for history and deep roots in the region.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals wird im Helicoop der Dokumentarfilm « L’homme qui voulait savoir » (Der Mann, der es wissen wollte) gezeigt.

Ein ergreifender Film von Robin Hunzinger, einem Regisseur, der sich für Geschichte begeistert und in der Region verwurzelt ist.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a Hélicoop per la proiezione del film documentario « L’homme qui voulait savoir » (L’uomo che voleva sapere).

Un film toccante di Robin Hunzinger, regista appassionato di storia e profondamente radicato nella regione.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, asista en Hélicoop a la proyección del documental « L’homme qui voulait savoir » (El hombre que quería saber).

Una conmovedora película de Robin Hunzinger, un director apasionado por la historia y profundamente arraigado en la región.

