Projection du film Ligne 608 Vesoul

Vesoul Haute-Saône

7 novembre 2025 à 20h

2025-11-07

Projection du film Ligne 608 à la Bibliothèque Municipale de Vesoul le vendredi 7 novembre à 20h.

Un film d’Amélia Sarmento et Clara Kawczak, Vie des Hauts Production

2022, 52 minutes, VF

La route qui mène de Gray à Vesoul traverse un territoire sinistré. Désindustrialisation, désertification, fermetures des services publics… Les maux se cumulent sur cette région de Haute-Saône. Pour relier ces deux villes, il y a un bus la ligne 608. Tous les jours, des travailleurs, des lycéens mais aussi des chômeurs et des retraités empruntent cette ligne pour se relier au monde. Dans ce département, le bus est bien plus qu’un moyen de transport économique. Il raconte aussi des histoires. Des histoires de Français qui ont le sentiment de vivre dans une France de seconde classe, à des milliers de kilomètres des lumières des grandes villes. .

4 Rue Lafayette Vesoul 70000 Haute-Saône

