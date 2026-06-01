Projection du film « Lynx » en présence de son réalisateur Laurent Geslin., Cinélac, Le Bourget-du-Lac

Projection du film « Lynx » en présence de son réalisateur Laurent Geslin. Lundi 8 juin, 20h00 Cinélac Savoie

Attention, nombre de places limité !

Réservation obligatoire sur Hello Asso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T20:00:00+02:00 – 2026-06-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-08T20:00:00+02:00 – 2026-06-08T22:30:00+02:00

Les lynx sont bien là dans nos forêts mais en danger d’extinction en France. Le Collectif Lynx Loup Savoie souhaite vous faire partager la passion de ceux qui ont la patience de les observer dans leur milieu naturel.

Laurent Geslin, photographe animalier, est de ceux là et sera présent au Bourget du Lac lundi 8 juin pour nous en parler et projeter son film Lynx, retraçant sept ans de tournage dans le Jura.

Ce film plonge au cœur de la vie sauvage de ce félin discret et menacé, révélant des comportements inédits et les défis de sa préservation.

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Le Collectif Lynx Loup Savoie souhaite vous faire partager la passion de ceux qui ont la patience d’observer les lynx dans leur milieu naturel.

laurent geslin