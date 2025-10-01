Projection du film « Madame BOVARY » Cinéma Megarama Chalon-sur-Saône

Projection du film « Madame BOVARY » Cinéma Megarama Chalon-sur-Saône mercredi 1 octobre 2025.

Projection du film « Madame BOVARY »

Cinéma Megarama 1 rue René Cassin Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 19:30:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

A2c (Animation en côte chalonnaise)/Festival Femmes RegArts Message vidéo d’Isabelle Huppert puis projection exceptionnelle du film « Madame Bovary » réalisé par Claude Chabrol et sorti en 1991 Durée 143 mn, avec Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy, Jean Yanne, Lucas Belvaux

1837. Au cours d’une visite chez l’un de ses patients, Charles Bovary, médecin de campagne normand, s’éprend d’Emma, fille du riche fermier Rouault. Deux mois plus tard, ce dernier, qui sait le docteur veuf et désireux de refaire sa vie, lui offre la main de la jeune femme. Emma, qui rêvait d’une vie de luxe et de plaisirs, découvre alors la morne existence des épouses de notables. Et la naissance d’une petite fille, aussitôt mise en nourrice, n’y change rien. Pour tromper l’ennui, elle fréquente un jeune clerc de notaire, Léon Dupuis, et dépense des fortunes en étoffes et bijoux, accumulant les dettes auprès du sinistre Lheureux.

Ce film est une adaptation du roman Madame Bovary. Mœurs de province de Gustave Flaubert, considéré comme une œuvre majeure de la littérature française. À sa parution, le roman fut attaqué par le procureur de Paris du Second Empire pour immoralité et obscénité. C’est cette réaction du pouvoir qui décida Gustave Flaubert à l ‘extirper littérairement du monde contemporain, et de travailler à un roman dont l’action se situe trois siècles avant Jésus-Christ. C’est ainsi que va naître Salammbô, une épopée historique monumentale au temps des guerres puniques. Il invente le personnage de Salammbô et nous sommes alors très loin de Madame Bovary. .

Cinéma Megarama 1 rue René Cassin Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

English : Projection du film « Madame BOVARY »

German : Projection du film « Madame BOVARY »

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection du film « Madame BOVARY » Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I