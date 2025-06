Projection du film « Morte de rire » – Café associatif le Chauffe-savates Mâlain 29 juin 2025 17:00

Projection du film « Morte de rire »

29 juin 2025 17:00:00

20:00:00

2025-06-29

Projection du film « Morte de rire »

Film imaginé, joué et fabriqué par des habitant·es de VILLY-EN-AUXOIS et leurs complices alentours.

Morte de rire se présente comme une fable sombre qui revisite la

figure folklorique des Ondines. Le film nous invite à écouter les

murmures des rivières et à entendre les histoires qu’elles portent,

celles des oublié.e.s, des invisibles, et des rebelles.

Sur une idée originale de CATHY BERTI

Réalisation MATHILDE BUY

Musique MICKAËL SANTOS

Produit par l‘association OBSCURE

Projection de 17H à 18H

suivie d’un apéritif avec l’autrice et la réalisatrice .

Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org

