Projection du film « Nemchou, la liberté à portée de main » suivi d’un débat Bibliothèque André Malraux Paris vendredi 28 novembre 2025.

Un film…NEMCHOU… voici l’histoire de six personnes sourdaveugles, dont le défi est de randonner dans le désert du Sahara tunisien pendant neuf jours, accompagnées de bénévoles.

Ces personnes communiquent de façon différente, certains par oral, d’autres en langue des signes ou en langue des signes tactile.

Alors comment s’adapter malgré le handicap, vivre en groupe dans un univers hostile et sans confort ? Bref, comment vivre le quotidien quand on n’a plus de repère ?

La réponse est sans conteste « Nemchou ! ». Cette formule d’encouragement en langue arabe qui se traduit par « En avant ! », est une invitation à se dépasser, au-delà des limites imposées par le handicap.

Le résultat est une lente immersion dans un univers inconnu, celui du sable du désert et ses paysages changeants et celui de la vie intérieure des personnes qui marchent parfois sans voir, sans entendre ou si mal. Gérald Serrault le réalisateur a participé à toute l’expédition, comme accompagnateur pendant les neuf jours de l’aventure.

Le concept NEMCHOU : c’est aussi une adaptation technique en langue des signes, sous-titrée et audio décrite, « POUR TOUS » lors de sa projection. L’objectif est de « casser les codes» pour mieux sensibiliser.

A la fin du film Nirisoa Van Beek et Thomas Bertrand qui ont participé à ce voyage, répondront à vos questions.

Nirisoa Van Beek est éducatrice

spécialisée et coordonnatrice au PCPE Passerelle Handi Sens (IRSAM-Lyon). Elle

accompagne depuis plusieurs années des personnes sourdaveugles et a réalisé

plusieurs voyages dans le désert tunisien.

Thomas Bertrand est non-voyant et

malentendant, il est accompagné dans ses projets par la Passerelle Handi Sens à

Lyon. Il a participé à deux voyages dans le désert avec Phare d’Ouest.

Des interprètes en LSF / FR seront présents.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/