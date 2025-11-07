Projection du film Ni chaînes, ni maîtres Champagney

Projection du film Ni chaînes, ni maîtres

Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney Haute-Saône

Début : 2025-11-07 18:00:00

2025-11-07

La Maison de la Négritude (Champagney) vous propose la diffusion de ce film de Simon Moutaïrou dans le cadre du festival Diversité organisé par CENTRE IMAGE.

Cette œuvre cinématographique revient sur des faits qui se sont déroulés en 1759. Isle de France (actuelle île Maurice). ​Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d’Eugène Larcenet, vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie, elle de quitter l’enfer vert de la canne à sucre. Une nuit, elle s’enfuit. Madame La Victoire, célèbre chasseuse d’esclaves, est engagée pour la traquer. Massamba n’a d’autre choix que de s’évader à son tour. Par cet acte, il devient un marron , un fugitif qui rompt à jamais avec l’ordre colonial.

Tout public avec avertissement

Gratuit/Places limitées.

RESERVATION OBLIGATOIRE avant le 6 novembre au 03 84 23 25 45 .

Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 25 45

