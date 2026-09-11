Projection du film Nicole et Félix de Philippe Guilloux Salle polyvalente place de la Mairie Plonéour-Lanvern

Informations pratiques

Plonéour-Lanvern

Projection du film Nicole et Félix de Philippe Guilloux

Salle polyvalente place de la Mairie Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Nicole et Félix Le Garrec sont indissociables depuis le temps du studio photos de la place Victor Hugo Plonéour dans la décennie 50-60 jusqu’au baptême des publiques locales en 1922.

Nicole et Félix ont marqué le paysage audiovisuel breton avec la création, en 1969, de l’Unité de Production Cinématographique Bretagne, société qui produira notamment « Avoir vingt ans dans les Aurès » de René Vautier (Grand prix de la semaine de la critique au Festival de Cannes 1972). En 1980, t Félix produiront et réaliseront en 1980 « Plogoff, des pierres contre des fusils », un long-métrage documentaire qui est aujourd’hui encore le symbole des luttes d’une population contre un projet qu’on veut lui imposer. Le film sera sélectionné pour être projeté au Festival de Cannes 2019 !(Cf le Keleier N°55, octobre 2019). S’en suivront de nombreux documentaires : Languivoa…, Ar C’hoari Ch’aloj (La galoche), Les Enfants dauphins, Les Portes du Danube…

Leur travail loin des sentiers battus a beaucoup contribué à l’essor de l’audiovisuel en Bretagne, grandement lié aux mobilisations sociales, écologistes et culturelles. Nicole et Félix le remémoreront dans des ouvrages où Nicole signe les textes et Félix les images. Cf. ci-après.

C’est leur parcours que retrace le film « Nicole et Félix » réalisé en 2014 par Philippe Guilloux.

Organisé par l’association Plaisir de Lire-Plijadur Lenn. .

Salle polyvalente place de la Mairie Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 70 12

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English :

L’événement Projection du film Nicole et Félix de Philippe Guilloux Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-09-11 par OT29