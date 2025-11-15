Projection du film OLLIE de Tony Gatlif Montbéliard

Projection du film OLLIE de Tony Gatlif

Skatepark Le Frigo Montbéliard Doubs

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Dans le cadre du festival Diversité 2025.

OLLIE

À 13 ans, Pierre revient vivre à la ferme de son père après le décès brutal de sa mère. Harcelé à l’école, il se réfugie dans sa passion le skate. Il rencontre Bertrand, un marginal qui cache un passé d’ancien skateur, et qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont tenter de se reconstruire.

Séance gratuite .

Skatepark Le Frigo Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

