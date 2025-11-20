Projection du film On n’est pas nos parents à Figeac Médaithèque Astrolabe Figeac

Projection du film On n’est pas nos parents à Figeac

Le documentaire On n’est pas nos parents de Matteo Severi retrace les luttes ouvrières à l’usine Citroën d’Aulnay-sous-Bois, et met en lumière l’héritage militant transmis aux jeunes générations. Cette projection est suivie d’un échange avec le réalisateur et une représentante du collectif MBPS. .

English :

Matteo Severi?s documentary On n?est pas nos parents retraces the workers? struggles at the Citroën plant in Aulnay-sous-Bois, and highlights the militant heritage passed on to younger generations

German :

Der Dokumentarfilm On n’est pas nos parents von Matteo Severi zeichnet die Arbeiterkämpfe in der Citroën-Fabrik in Aulnay-sous-Bois nach und beleuchtet das militante Erbe, das an die jüngeren Generationen weitergegeben wird

Italiano :

Il documentario di Matteo Severi On n’est pas nos parents (Non siamo i nostri genitori) ripercorre le lotte operaie nella fabbrica Citroën di Aulnay-sous-Bois e mette in luce l’eredità militante trasmessa alle nuove generazioni

Espanol :

El documental de Matteo Severi On n?est pas nos parents (No somos nuestros padres) recorre las luchas de los trabajadores de la fábrica de Citroën en Aulnay-sous-Bois, y pone de relieve la herencia militante transmitida a las generaciones más jóvenes

