Plongez au cœur des opérations de sauvetage menées par des

bénévoles pour venir en aide aux personnes en difficulté en mer.

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme accueille une projection du film One by One, en présence de Camille Guigueno, le/la réalisateur.ice.

La projection sera suivie d’un échange avec Camille Guigueno, Vincent Guigueno, co-auteur du film, sauveteur en mer à Dunkerque et membre de l’Académie de Marine, et Camille Martel,

doctorante en géographie à l’université Le Havre Normandie, dont les

travaux portent sur la maritimisation des migrations en Manche et les

enjeux liés aux opérations de sauvetage.

Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur les opérations de

secours menées dans la Manche depuis 2018, en croisant regards

cinématographiques, historiques et scientifiques.

À propos du film

Depuis 2018, de plus en plus de personnes embarquent sur des bateaux

de fortune pour tenter de rejoindre l’Angleterre. Les sauveteurs en mer

bénévoles de Dunkerque, fidèles à leur engagement, vont chercher ceux

qui n’y parviennent pas.

À quai, dans l’espace exigu du bateau, des souvenirs et des images d’opérations resurgissent.

France • 2025 • 52 min

Réalisation : Camille Guigueno

Écriture : Camille Guigueno, Vincent Guigueno

Production : Azadi Productions

→ Découvrir le teaser

Les intervenant.e.s

Camille Guigueno obtient son Master de Cinéma à la Sorbonne en 2021, avec un mémoire de recherche intitulé Un cinéma à bonne distance : filmer la migration en Italie depuis les années 2000. Un chapitre de ce mémoire est publié dans l’ouvrage collectif Faire l’histoire en la filmant (2024,

Paris, CNRS Éditions), dirigé par Christian Delage et Claire Demoulin.

En 2023, iel est diplômé•e du Master Pro « Le documentaire : écritures

du monde contemporain » (DEMC) de Paris Diderot. Entre 2023 et 2024, iel

accompagne un groupe de jeunes dans la réalisation de leur premier

court-métrage documentaire avec l’association «Toi, Moi & Co ». En

2025, iel réalise ONE BY ONE, son premier documentaire sélectionné aux 30ème Rencontres du Cinéma documentaire de Périphérie.

Vincent Guigueno, est historien et spécialiste de

l’histoire des phares, il travaille dans le domaine du patrimoine

maritime. Il est membre de l’Académie de marine et publie régulièrement

des chroniques cinéma dans la revue le Chasse Marée. Il rencontre la

Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) pour la préparation d’une

exposition intitulée Mayday ! Voix et visages du sauvetage en mer,

présentée en 2017 au Musée national de la Marine. Au printemps 2023,

alors que le projet du film ONE BY ONE mûrit, il décide de

devenir sauveteur embarqué et commence la formation d’équipier de pont.

Il se forme également au secourisme en tant que bénévole à la

Croix-Rouge. Il a depuis participé à plusieurs opérations, dont des

sauvetages d’exilés tentant de traverser le détroit du Pas de Calais.

Camille Martel a commencé une thèse de géographie en

2021, après avoir obtenu un master en Human Rights & Humanitarian

Action à Sciences po Paris et suite à un stage de fin d’étude à

Marseille dans l’association SOS MEDITERRANEE. Sa thèse porte sur la

place du sauvetage en mer dans la frontière migratoire

franco-britannique (2018-2024). Elle étudie les pratiques quotidiennes

qui font la frontière à partir de terrains menés auprès de bénévoles et

d’agents de l’État portant secours aux personnes tentant la traversée

vers l’Angleterre en bateau pneumatique. Passionnée de dessin, ses

illustrations agrémentent des rapports auxquelles elle a contribué pour

différentes associations, comme La Cimade, et un livre d’Arnaud Banos,

géographe et sauveteur en mer, Moi non plus je n’aime plus la mer (2025).

Projection du documentaire « One by one », suivie d’une rencontre avec le/la réalisateur.ice Camille Guigueno

Le mercredi 18 février 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l’HommeParis

