Projection du film « Où vas-tu Basile ? » suivie d’un débat.
Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou Vienne
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
L’association Les Abattoirs vous invite à partager un moment convivial. .
Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 45 22 85
