Projection du film Par Ici la Monnaie Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère

Projection du film Par Ici la Monnaie

Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

La Cie les Allumeur.e.s ont accompagné un groupe de jeunes du quartier de la Monnaie, dans le cadre d’un projet de réalisation d’un documentaire fiction.

Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr

English :

Cie les Allumeur.e.s worked with a group of young people from the Monnaie district, as part of a project to produce a fictional documentary.

