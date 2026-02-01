Projection du film Par Ici La Monnaie place Hector Berlioz Romans-sur-Isère
Projection du film Par Ici La Monnaie
place Hector Berlioz Maison citoyenne N. Guichard Romans-sur-Isère Drôme
La Cie les Allumeur.e.s ont accompagné un groupe de jeunes du quartier de la Monnaie, dans le cadre d’un projet de réalisation d’un documentaire fiction.
place Hector Berlioz Maison citoyenne N. Guichard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 21 28 mjc-monnaie@mjc-monnaie.org
English :
Cie les Allumeur.e.s worked with a group of young people from the Monnaie district, as part of a project to produce a fictional documentary.
