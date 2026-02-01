Projection du film Par Ici La Monnaie place Hector Berlioz Romans-sur-Isère

Projection du film Par Ici La Monnaie

place Hector Berlioz Maison citoyenne N. Guichard Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

La Cie les Allumeur.e.s ont accompagné un groupe de jeunes du quartier de la Monnaie, dans le cadre d’un projet de réalisation d’un documentaire fiction.

place Hector Berlioz Maison citoyenne N. Guichard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 21 28 mjc-monnaie@mjc-monnaie.org

English :

Cie les Allumeur.e.s worked with a group of young people from the Monnaie district, as part of a project to produce a fictional documentary.

