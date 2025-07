Projection du film Paroles de Divais Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

Projection du film Paroles de Divais

Cinéma Le Drakkar 6 rue Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Près de 40 personnes filmées ou enregistrées racontent l’usine, l’arrivée des Polonais, les commerces, les loisirs, la religion ou encore l’école. Les témoignages des Divais sur la vie quotidienne permettent de reconstituer un siècle de l’histoire de Dives-sur-Mer !

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Cinéma Le Drakkar 6 rue Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

English : Projection du film Paroles de Divais

Nearly 40 filmed or recorded people talk about the factory, the arrival of the Poles, shops, leisure activities, religion and school. The testimonies of the people of Dives-sur-Mer about their daily lives allow us to reconstruct a century of Dives-sur-Mer’s history!

Free admission, subject to availability.

German : Projection du film Paroles de Divais

Fast 40 Personen, die gefilmt oder aufgenommen wurden, erzählen von der Fabrik, der Ankunft der Polen, den Geschäften, der Freizeit, der Religion oder der Schule. Die Aussagen der Divais über das Alltagsleben ermöglichen es, ein Jahrhundert der Geschichte von Dives-sur-Mer zu rekonstruieren!

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

Quasi 40 persone filmate o registrate parlano della fabbrica, dell’arrivo dei polacchi, dei negozi, delle attività del tempo libero, della religione e della scuola. Le testimonianze degli abitanti di Dives-sur-Mer sulla vita quotidiana aiutano a ricostruire un secolo di storia di Dives-sur-Mer!

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Espanol :

Cerca de 40 personas filmadas o grabadas hablan de la fábrica, la llegada de los polacos, los comercios, las actividades de ocio, la religión y la escuela. Los testimonios de los habitantes de Dives-sur-Mer sobre la vida cotidiana permiten reconstruir un siglo de historia de Dives-sur-Mer

Entrada gratuita, según disponibilidad.

