Projection du film PAS DE VAGUES, Lycée Technologique Regina Maria, Arad, Roumanie, Arad

Projection du film PAS DE VAGUES Mercredi 18 mars, 11h00, 14h00 Lycée Technologique Regina Maria, Arad, Roumanie Arad

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T10:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T13:00:00+01:00 – 2026-03-18T13:30:00+01:00

Présentation de l’activité

Dans le cadre de la promotion de la langue française, le Lycée Technologique « Regina Maria » organise une activité culturelle consistant dans la projection du film francophone Pas de vagues.

Cette activité a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’apprentissage du français à travers le cinéma, de développer leur intérêt pour la culture francophone et d’améliorer leur compréhension de la langue française dans un contexte authentique.

La projection sera suivie d’une discussion interactive, afin de permettre aux élèves d’exprimer leurs impressions et d’échanger leurs idées sur les thèmes du film.

Cette activité représente une manière agréable et éducative de découvrir la langue française autrement, par le cinéma

Lycée Technologique Regina Maria, Arad, Roumanie Piata Caius Iacob, nr.1 Arad 310139 Funcționarilor Arad [{« type »: « email », « value »: « magdalenateod@gmail.com »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie