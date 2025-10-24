Projection du film « Penser l’incertitude » Cinéma Salle Arcé Albi

Projection du film « Penser l’incertitude » Cinéma Salle Arcé Albi vendredi 24 octobre 2025.

Projection du film « Penser l’incertitude » Vendredi 24 octobre, 20h30 Cinéma Salle Arcé Tarn

Tarif unique : 5€

Penser l’incertitude : Un voyage à travers les territoires français à la rencontre des 24 jeunes architectes et paysagistes lauréats du concours AJAP 2023*, Album des jeunes Architectes et Paysagistes.

Un portrait d’une génération tournée vers le local, le soin des lieux et des personnes et des manières nouvelles de bâtir le monde.

Un film qui parle de ces métiers, de leur évolution, de rencontres et de découvertes de ces jeunes professionnels,

Documentaire de Christian Barani, France, 2024

Projection suivie d’un échange avec architectes, paysagistes et collectifs de professionnels qui travaillent dans la médiation architecturale et culturelle, ou qui proposent des actions participatives et accompagnement collectifs.

durée 99 min – tout public

Projection organisée dans le cadre du Mois de l’Architecture en Occitanie, proposé par le CAUE et la Fédération des Architectes du Tarn, en partenariat avec la Scène Nationale Albi-Tarn.

* Ce concours, créé en 1980, a pour objet de faciliter l’accès des jeunes professionnels à la commande et à la reconnaissance du monde de l’architecture et du paysage.

Cinéma Salle Arcé Rue des Cordeliers, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

©Christian Barani