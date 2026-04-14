Projection du film Penser l’incertitude Salle Jean Gabin Royan

Royan

Projection du film Penser l’incertitude

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

En présence du réalisateur Christian Barani, et de Charlotte Allard, Bertrand Coquin, André Guiraud, Justine Lajus-Pueyo, Fabien Sanz (ou Antoine Esnard), lauréats du palmarès Album des Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) 2023.

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

In the presence of director Christian Barani, and Charlotte Allard, Bertrand Coquin, André Guiraud, Justine Lajus-Pueyo, Fabien Sanz (or Antoine Esnard), winners of the Album des Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) 2023.

L’événement Projection du film Penser l’incertitude Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan