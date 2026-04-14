Projection du film Penser l’incertitude Salle Jean Gabin Royan
Projection du film Penser l’incertitude Salle Jean Gabin Royan mardi 14 avril 2026.
Royan
Projection du film Penser l’incertitude
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
En présence du réalisateur Christian Barani, et de Charlotte Allard, Bertrand Coquin, André Guiraud, Justine Lajus-Pueyo, Fabien Sanz (ou Antoine Esnard), lauréats du palmarès Album des Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) 2023.
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
In the presence of director Christian Barani, and Charlotte Allard, Bertrand Coquin, André Guiraud, Justine Lajus-Pueyo, Fabien Sanz (or Antoine Esnard), winners of the Album des Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) 2023.
L’événement Projection du film Penser l’incertitude Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan
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