Projection du film Per Jakez Hélias, le conteur des merveilles Centre Anatole Le Braz Penvénan

Projection du film Per Jakez Hélias, le conteur des merveilles

Centre Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Dans le cadre du mois du Doc, la médiathèque vous propose la projection du film Per Jakez Hélias, le conteur des merveilles .

