Projection du film Per Jakez Hélias, le conteur des merveilles Centre Anatole Le Braz Penvénan
Projection du film Per Jakez Hélias, le conteur des merveilles Centre Anatole Le Braz Penvénan dimanche 9 novembre 2025.
Projection du film Per Jakez Hélias, le conteur des merveilles
Centre Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Dans le cadre du mois du Doc, la médiathèque vous propose la projection du film Per Jakez Hélias, le conteur des merveilles .
Centre Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection du film Per Jakez Hélias, le conteur des merveilles Penvénan a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose