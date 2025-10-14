Projection du film Peur bleue Anatomie des violences conjugales rue Andrevon Bourg-de-Péage
Projection du film Peur bleue Anatomie des violences conjugales rue Andrevon Bourg-de-Péage mardi 14 octobre 2025.
Projection du film Peur bleue Anatomie des violences conjugales
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-10-14 18:00:00
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Peur Bleue Anatomie des violences conjugales est un film produit par le Conseil Départemental d’Accès au Droit des Hautes-Pyrénées.
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10
English :
Peur Bleue Anatomie des violences conjugales is a film produced by the Conseil Départemental d’Accès au Droit des Hautes-Pyrénées.
German :
Peur Bleue Anatomie des violences conjugales ist ein Film, der vom Conseil Départemental d’Accès au Droit des Hautes-Pyrénées produziert wurde.
Italiano :
Peur Bleue Anatomie des violences conjugales è un film prodotto dal Conseil Départemental d’Accès au Droit des Hautes-Pyrénées.
Espanol :
Peur Bleue Anatomie des violences conjugales es una película producida por el Conseil Départemental d’Accès au Droit des Hautes-Pyrénées.
