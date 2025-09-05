Projection du film « Princesse Mononoké » Bois de Charonne Paris

Projection du film « Princesse Mononoké » Bois de Charonne Paris vendredi 5 septembre 2025.

Au programme

de la soirée

17h – RDV au 14 rue Stendhal, Paris 20e, pour une visite guidée de la ferme de Charonne (Le Paysan urbain) !

18h – Promenade urbaine : Départ de la ferme de Charonne (14 rue Stendhal, 75020), étape au jardin partagé Le 56 rue Saint-Blaise, arrivée au Bois de Charonne. Visite guidée du Bois de Charonne (accès par le square de la gare de Charonne, 59 bd Davout).

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 – Film

PRINCESSE MONONOKÉ

Hayao Miyazaki / 1997 / 134 min

Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi.

Touché par le sanglier qu’il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras. Il rencontrera dans son périple un mystérieux personnage, la Princesse Mononoké…

Award of the Japanese Academy du meilleur film en 1998

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Princesse Mononoké » de Hayao Miyazaki.

Le vendredi 05 septembre 2025

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Bois de Charonne 59, boulevard Davout 75020 M°9 ou T3b : Porte de Montreuil – M°1 : Porte de VincennesParis

https://cine-jardins.fr/vendredi-05-09/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/