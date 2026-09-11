Informations pratiques

Projection du film « Protéger » à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale Dimanche 20 septembre, 14h30 salle Jeanne d’Arc Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Projection du film « Protéger » à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale

salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Projection du film « Protéger » à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale

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