Projection du film « Queer Tango » de Alekasandr M. Vinogradov Médiathèque James Baldwin Paris samedi 8 novembre 2025.
Le film suit la vie de Misha et Otar, un couple de danseurs de Tango sur le point de quitter la Russie pour l’Israël. En attendant de partir, ils dansent le Tango. Mais pas n’importe lequel : Le Tango Queer. Le Tango Queer est une discipline qui célèbre les corps, la vie. C’est une danse populaire, à la base, qui intègre d’autres codes plus subversifs, plus provocants, dans le but de proclamer le droit à la différence face aux préjugés de la société et dans l’espoir d’une plus grande acceptation de la communauté LGBTQI+.
Année : 2022 – durée : 97 mn
Langue originale : russe – version sous-titrage : français
Pays de production : Belgique
Production : Vam Films – distribution : Optimale
Sélectionné aux festivals suivants :
2022 : TLFest LGBTQ à Tel Aviv ; Sheffield DocFest au Royaume-Uni
2023 : Chéries-Chéris – Festival LGBTQI+++ de Paris
2024 : Ecrans Mixtes – Festival LGBTQ de Lyon
Rendez-vous pour une projection du film « Queer Tango » de Alekasandr M. Vinogradov, qui sera suivie d’une initiation au Tango par par Céline Tiberghien.
Le samedi 08 novembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre
Public jeunes et adultes.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/