Projection du film RABOLIOT de Jacques DAROY (1946) avec le cinémobile Brinon-sur-Sauldre

Projection du film RABOLIOT de Jacques DAROY (1946) avec le cinémobile Brinon-sur-Sauldre samedi 13 septembre 2025.

Projection du film RABOLIOT de Jacques DAROY (1946) avec le cinémobile

Place de la Mairie Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Le village de Brinon-sur-Sauldre accueille pour la première fois le Cinémobile, cinéma itinérant est géré par Ciclic

Centre-Val de Loire.

Le film, adapté du livre de Maurice GENEVOIX, a été produit par Les Prisonniers Associés, une coopérative d’anciens prisonniers français de la Seconde Guerre Mondiale. Extrait du film RABOLIOT de Jacques DAROY.

Deux séances 17h et 20h30

Sur réservation avant le 10/09 au 02 48 81 52 70 (Mairie) ou 06 87 70 90 74 ou accueil.mairie@ville-brinon.fr

Tarif séances gratuites, offertes par la Municipalité .

Place de la Mairie Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 52 70 accueil.mairie@ville-brinon.fr

English :

The village of Brinon-sur-Sauldre plays host for the first time to the Cinémobile, a traveling cinema managed by Ciclic

Centre-Val de Loire.

German :

Das Dorf Brinon-sur-Sauldre beherbergt zum ersten Mal das Cinémobile, ein Wanderkino, das von Ciclic verwaltet wird

Centre-Val de Loire betreut.

Italiano :

Per la prima volta, il villaggio di Brinon-sur-Sauldre ospita il Cinémobile, un cinema itinerante gestito da Ciclic

Centre-Val de Loire.

Espanol :

Por primera vez, el pueblo de Brinon-sur-Sauldre acoge el Cinémobile, un cine itinerante gestionado por Ciclic

Centre-Val de Loire.

L’événement Projection du film RABOLIOT de Jacques DAROY (1946) avec le cinémobile Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SAULDRE ET SOLOGNE